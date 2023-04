Corre, lotta, invoca i tifosi L’agitatore in salsa samba

di Riccardo Galli

Da Frecciarossa ad agitatore di popolo. Si chiama Dodo, l’uomo dai mille volti della Fiorentina. Già, perchè una volta lo vedi fare mille chilometri a mille all’ora (e quindi in versione Frecciarossa), e la volta dopo - come è stato ieri sera - lo ritrovi sotto ogni spicchio di stadio ad animare, agitare e far sognare i tifosi. Così, nella serata contro la Cremonese, quella che ha permesso alla Fiorentina di raggiungere la finale di Coppa Italia, ci sono almeno una decina di foto da mettere in fila e che raccontano bene il Dodo versione capopolo.

E’ accaduto sotto la tribuna coperta, lato Ferrovia, dopo un pallone riconquistato con i denti e poi fatto partire per rilanciare la manovra viola. Palla a Barak, via al contropiede e Dodo che si ferma davanti al pubblico e alza le braccia per farlo esplodere. Braccia alzate e grida da ultrà anche davanti alla Maratona, dopo una ruzzolata sul campo, per un fallo (fischiato) subìto in piena corsa. Dodo si alza mentre l’arbitro richiama il giocatore della Cremonese ed eccolo lì, il brasiliano rivolgersi alla gente per invitarla a farsi sentire ancora più forte. Invito accolto subito, immediata e positiva la reazione dei tifosi.

Dodo, l’agitatore, di sicuro si sente bene in questo ruolo di capopolo. Si sente e gli fa bene, visto che il suo rendimento nel corso dei 90 minuti cresce di pari passo con l’intensità del tifo. Arriva il fischio finale del match, il ‘Franchi’ si gode il passo decisivo verso la finalissima. E lui, Dodo, che fa? Si presenta sotto la Fiesole e la scalda ancora di più il popolo di fede viola. Frecciarossa e agitatore: ma sì, chiamatelo sempre Dodo.