"Coraggio e carattere Ma troppe sbavature"

di Giampaolo Marchini

Avrebbe voluto un altro risultato, ma alla fine Italiano guarda il bicchiere mezzo pieno, tenendosi stretta la reazione di una squadra comunque viva, pronta a reagire alla difficoltà. E proprio da queste considerazioni l’allenatore viola inizia ad analizzare la partita di Salerno: "Un buon punto per quanto mi riguarda – il pensiero a voce alta del tecnico –. Abbiamo avuto il carattere e la forza di rimontare e di pareggiare una partita difficile, contro un’ottima Salernitana. Ci prendiamo questa voglia di non perdere, nonostante le sbavature difensive".

Gentile l’allenatore a chiamarle così. Ma di errori veri e propri si tratta quelli che hanno messo in difficoltà la Fiorentina quando sembrava aver preso il controllo ’emozionale’ (come direbbe Paulo Sousa) della gara: "Nell’episodio del rigore sono stati bravi loro – analizza il mister –, mentre nelle altre due abbiamo sbagliato noi. Mi prendo comunque questo grandissimo carattere dei ragazzi".

Su questo aspetto batte forte Italiano nel ribadire come la sua squadra sia comunque viva. Presente a se stessa, reagendo anche alla difficoltà: "Cerco sempre di valutare gli aspetti positivi di quanto facciamo – prosegue – Oggi (ieri, ndr) abbiamo rimontato tre volte. Non abbiamo avuto la forza di passare in vantaggio, siamo stati costretti a rincorrere ma abbiamo tirato fuori il nostro carattere". Appunto.

Quindi, con gli occhi e i pensieri che guardano al futuro breve, quasi a darsi una carica ulteriore Italiano suona la carica, a modo suo: "Manca poco a fine stagione e abbiamo in ballo tantissimo. Sono contento che abbiamo recuperato anche calciatori importanti come Bonaventura, avevamo concordato il minutaggio che poi ha fatto oggi. Sono felice che stiano segnando gli esterni, se riusciamo ad aggiungere marcatori nelle prossime giornate possiamo guardare al futuro con ottimismo".