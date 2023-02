Calcio a 5, effettuati gli accoppiamenti delle gare di Coppa Toscana di serie C2 che precedono la Final Four, presso la sede del Comitato Regionale Toscana Figc. Firenze sarà rappresentato dal Centro Storico Lebowski che affronterà fra le mura amiche il Timec C5, con il chiaro obiettivo della vittoria per guadagnare la qualificazione al concentramento finale regionale con la fase decisiva a quattro squadre. Le gare si disputeranno in gara unica lunedì 13 marzo, in casa della società prima nominata.

Il sorteggio degli accoppiamenti dei quarti di finale è stato il seguente: 1) Centro Storico Lebowski-Timec C5; 2) San Macario Oltreserchio-Atletico Fucecchio; 3) Margine Coperta-Futsal Massa; 4) Real Calcetto Rapolano-La Sorba Casciano. Nell’albo d’oro della Coppa Toscana di Serie C2 le ultime due società vincitrici sono state Le Crete Rapolano e Boca Livorno.

