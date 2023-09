Coppa Liberazione Borgo San Lorenzo ospita gli Allievi

Appuntamento di eccellenza per gli allievi domenica prossima, 17 settembre, con la disputa a Borgo San Lorenzo della 78ª Coppa della Liberazione organizzata dal Club Ciclo Appenninico 1907 e dalla locale Sezione dell’Anpi. Quartier generale il Foro Boario e percorso di 82 km, che prevede tre giri toccando Cappuccini, Arrabbiata, Palagio, Scarperia, La Tintoria, per tornare a Borgo. Terminati i tre giri sarà affrontata la dura salita delle Salaiole. Quindi Polcanto, Bivio Serravalle, e l’arrivo in via Caduti di Montelungo. La partenza prevista alle 14,30.