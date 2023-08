Coppa Lanciotto Ballerini Élite e Under 23 per la 72ª edizione La 72ª Coppa Lanciotto Ballerini-Memorial Gastone Nencini si terrà a Campi Bisenzio il 3 settembre: 127 km con due giri a Campi, salite del Mugello, Gran premio della montagna e traguardo volante. Partenza alle 10, arrivo in piazza Dante.