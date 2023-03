Coppa Italia, che sfida Il Luco punta la finale Tensione per il Meridien

Oggi, alle 15, la Coppa Italia di Promozione chiama in campo la squadra del Luco (girone B) che gioca in casa contro la Meridien Grifoni (girone A) per la semifinale in gara unica. In caso di parità anche dopo i 120 minuti, si procederà ai calci di rigore. Si tratta di un appuntamento importante per il calcio fiorentino che vede una sua sola squadra rimasta in competizione. Non si può nascondere quanto sia forte la volontà del Luco allenato da Daniele Allori di puntare tutto per arrivare a conquistare la finale; un traguardo storico mai raggiunto dalla società del presidente Marco Vivoli. Allo stadio "Bini" il Luco con il recupero dell’attaccante Brocchi si presenta al completo. Arriva alla semifinale dopo aver trionfato nell’ultimo triangolare composto da Audax Rufina e Grassina.

Contro la Meridien, che ha prevalso su Larcianese e Pieve di Fosciana, la sfida si preannuncia impegnativa in quanto la squadra avversaria è composta da giocatori di spessore, allenati da Federico Magrini e con la direzione tecnica di Massimo Morgia. In campionato la Meridien non è stata molto brillante, al contrario della Coppa Italia dove ha sempre prevalso con grandi prestazioni. Nell’altra semifinale si affrontano le quadre della Geotermica (girone C) e quella del M.M. Subbiano (girone D).

G. Pul.