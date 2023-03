Coppa Fringuelli: duello Virtus Rifredi-Vaglia

La Virtus Rifredi e il Vaglia giocheranno la finale della Coppa Fringuelli di Terza Categoria.

La Virtus Rifredi ha superato nella trasferta di San Piero a Ponti l’Atletico Esperia con il punteggio di 2-0, grazie alla doppietta realizzata da Cioncolini. La squadra allenata da Maurizio Barone è riuscita così a ribaltare la sconfitta per 1-0 subìta nella gara di andata in casa, giocando con grande determinazione e attenzione.

Nell’altra semifinale il Vaglia è andato a vincere per 2-1 sul campo dell’Atletico Figline, dopo il pareggio casalingo per 1-1 di due settimane prima. A Incisa Valdarno il primo tempo si è concluso sullo 0-0, con i mugellani che hanno fallito un calcio di rigore con Emiliano Hoxha. Nella ripresa è arrivata la rete del vantaggio per gli ospiti di Talluri, l’immediato pareggio dei valdarnesi con Iuorio e il gol decisivo di Romano su rigore per la squadra allenata da Alessandro Gualtieri. La finale provinciale, inizialmente in calendario per mercoledì 5 aprile in campo neutro, potrebbe slittare per una serie di concomitanze. Nei prossimi giorni sarà presa una decisione definitiva.