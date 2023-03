Con le corsie bloccate il gioco è più lento

Fascia destra più abbottonata, mentre quella mancina all’inizio è più vivace, alimentata da Castrovilli e Gonzalez a gestire ripartenze e intuizioni, come quella che Jovic non sfrutta. A ritmi bassi la Fiorentina fa fatica a trovare continuità. Se il pallone passa dai piedi di Bonaventura e Castro il gioco è più fluido. Non sempre però la precisione è buona compagna. Quando il baricentro del gioco si sposta nella metà campo avversaria, aumentando i giri del motore, le occasioni iniziano a diventare importanti. Italiano decide anche di attaccare con sei uomini offensivi per provare a sfondare il muro che il Sivasspor ha cementato davanti al portiere. Non un caso che le situazioni più pericolose nascono di rimessa, provando a sorprendere i difensori fuori posizione, quando ormai si attacca più sulla forza della volontà che della lucidità.