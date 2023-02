Comincia male l’avvicinamento all’Empoli: Primavera ko contro gli azzurri (0-2)

Empoli

2

Fiorentina

0

EMPOLI: Stubljar; Barsi, Tonelli (46’ Marianucci), Guarino, Angori; Ignacchiti, Degli Innocenti, Tropea (46’ Renzi); Nabian (46’ Ekong; 87’ Dragoner), Alessio (70’ Seck), Fini. All. Buscè.

FIORENTINA: Martinelli; Gentile (68’ Presta), Krastev (83’ Nardi), Lucchesi; Kayode, Falconi, Amatucci, Berti (75’ Sene), Favasuli; Distefano, Toci. All. Aquilani.

Arbitro: Petrella di Viterbo.

Marcatori:74’ Ekong, 83’ rig. Degli Innocenti.

Inizia nel peggiore dei modi per i viola la settimana dei derby sull’asse Firenze-Empoli. Nel primo round a livello giovanile la Primavera di Alberto Aquilani – dopo aver condotto la partita per più di un’ora – ha infatti perso per 2-0 la sfida contro gli azzurri sul campo di Vinci. Nulla Toci e compagni hanno potuto nel quarto d’ora finale di partita, quando prima Ekong (su assist dell’ex Seck) e poi Degli Innocenti su calcio di rigore (netto il fallo di Sene) hanno messo la freccia e garantito tre punti alla formazione di Buscè. E dire che, prima dello svantaggio, le occasioni migliori erano state proprio di marca viola, con Distefano ipnotizzato dopo 5’ da Stubljar e Toci fin troppo superficiale nel divorarsi a tu per tu con il portiere empolese lo 0-1. Domenica (ore 11), la Fiorentina tornerà in campo a Sesto contro il Cagliari.

A. Giann.