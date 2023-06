Colpo Lebowski: c’è Mulas Grassina cala tris d’autore

Si muove il Porta Romana: dopo gli arrivi di Aljon Lalaj, Filippo Scudocrociato e di Alessandro Enea, il diesse Cesare Barontini è riuscito a riportare in maglia arancionero Matteo Spinelli (‘95) difensore, che proviene dalla Chiantigiana. Nelle ultime ore è arrivato anche Pietro Turini (2000), centrocampista proveniente dal Montespertoli, Matteo Nencioli (’05), attaccante l’anno scorso con il Prato 2000. Inoltre, c’è una trattativa molto avanzata con Leonardo Francini (’92) centrocampista, ex Lastrigiana e Terranuova Traiana che dovrebbe andare in porto nei prossimi giorni.

In casa del Centro Storico Lebowski, dopo gli arrivi di Sternini (’95), Giulio Rossi (’94), Andrea Ciancaleoni (’98) e Diego Corsini (’04), quest’ultimo dal Poggibonsi, il direttore Raffaele Ballini ha concluso con Giulio Mulas (’96) esterno di centrocampo ex Cuoiopelli, Grassina e San Donato, un giocatore di tasso tecnico superiore. Inoltre, dal Malmantile è stato prelevato Giulio Rossi (’94) difensore e dal Poggibonsi un giovane Juniores Nazionali, Diego Corsini, (’04) attaccante. In uscita il difensore Lorenzo Paoli (’02) difensore e l’attaccante Diego Frassineti (’03) vanno a giocare nel Chianti Nord, mentre Tommaso Catolfi (’02) centrocampista passa all’Isolotto. L’ex centrocampista della Fiorentina, Borja Valero resta legato alla società con la Scuola calcio.

Grassina è tempo di grandi ritorni. Dopo l’attaccante David Baccini, uno dei protagonisti della storica promozione in serie D, anche il talentuoso centrocampista Carlo Alberto Caschetto ex Porta Romana è tornato di buon grado a indossare la maglia rossoverde, alle dipendenze dell’allenatore Marco Cellini. E ora sono dunque tre i giocatori importanti acquistati: Baccini, Caschetto e Lorenzo Simoni.

A Luco, il direttore sportivo Francesco Chiarugi conferma che l’attaccante Davide Alivernini (’98) rientra per fine prestito dalla Sestese e nella prossima settimana dovrebbe annunciare altri arrivi da mettere a disposizione del nuovo allenatore Andrea Bellini.

Infine, la Sestese che dovrebbe prendere il portiere Marco Evi (’93) ex Calenzano, mentre il diesse Matteo Grossi del San Piero ha già prelevato dal Sagginale l’attaccante Daniele Santilli (’93) e dalla Gallianese il portiere Rita Raimondo.

Giovanni Puleri