Colpo grosso Scandicci I play out sono più vicini

Crema

0

Scandicci

1

CREMA: Ainolfi, Spaneshi (79’ Gallo), Groppelli, Ricozzi, Brero, Cerri, Abbà (46’ Meleqi), Bignami, Recino, Madiotto (60’ Lovaglio), Colonna (74’ De Milato). All. Moggi.

SCANDICCI: Timperanza, Frascadore, Cecconi, Tacconi (74’ Sinisgallo), Ficini, Santeramo (79’ Edu Mengue), Gozzerini, Bartolozzi, Brega (74’ Saccardi), Vitali Borgarello, Gianassi. All. Taccola.

Arbitro: Garofalo di Torre del Greco.

Reti: 30’ Brega.

Crema – Tre punti ed una dedica speciale ad una persona importante nella "famiglia" Blues. Lo Scandicci torna a casa dal turno infrasettimanale con una vittoria di capitale importanza per il proseguo della stagione. In un sol colpo la zona play out si avvicina in modo importante, in vista delle due prossime gare casalinghe, da affrontare con ben altro piglio rispetto a quello visto con la Correggese. Al "Giuseppe Voltini" la decide bomber Brega (nella foto), con un gran tiro da fuori che si spegne all’incrocio. Nel primo tempo lo Scandicci disputa una partita pressoché perfetta, colpendo al momento giusto e controllando con tranquillità il gioco. La squadra di casa, che aveva annunciato proprio due giorni fa, alla vigilia della gara, l’avvicendamento tecnico tra Stefano Bellinzaghi e l’allenatore in seconda Luca Moggi, ha provato una reazione nella ripresa. Lo Scandicci non ha corso grossi rischi. Anzi è stato Saccardi che sul finire a tu per tu col portiere, ha spedito sulla traversa il tiro del possibile due a zero. Sofferenza finale ma vittoria meritatissima.

Alberto Fiorini