Colpo di scena a Fiesole Il ds Orsi lascia a sorpresa

Clamoroso a Fiesole. Il direttore sportivo Luciano Orsi lascia. Dopo soli 20 giorni si conclude il rapporto di collaborazione del dirigente tornato in società da poco. Gli amori possono anche durare poco, ma quello fra Orsi e Fiesole forse non era ancora sbocciato. Il direttore stava lavorando per scegliere il profilo migliore per la panchina della squadra tornata quest’anno in Promozione. Ma da alcuni giorni si sosteneve che l’allenatore ci fosse già (Francesco Perini) come pure il ds che non rispondeva affatto a Luciano Orsi, che continuava a contattare anche i giocatori. Per di più, circolava voce dell’arrivo in società di nuovi soci per dare più solidità al Fiesole. Sarà stato questo il motivo che ha indotto Orsi a sbattere la porta? "Nei giorni scorsi avevo riferito alla società sul profilo del tecnico e su alcuni giocatori giovani e di spessore contattati – sono parole di Luciano Orsi – Notando però interferenze esterne, un classico di questo mondo del calcio. Ho una dignità da difendere e non mi sono piaciute, preferisco farmi da parte. Mi spiace molto per la tifoseria fiesolana che saluto con affetto ed in particolare l’allenatore che non posso rivelare il nome per non metterlo in difficoltà; e tutti i giocatori da me contattati. Infine, uno speciale ringraziamento al dirigente Nicola Niccoli, l’unica persona che stimo molto; tutti gli altri si sono comportati in modo non corretto".

G. Puleri