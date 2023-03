Cofie, orgoglio turco

Isaac Cofie è l’unico calciatore del Sivasspor a conoscere bene la Fiorentina. In conferenza stampa si è presentato lui alla vigilia della sfida del Franchi. "Daremo tutto in campo. Per noi, per la Turchia, per chi è stato colpito dal terremoto. Saremo orgogliosi di rappresentarli e faremo di tutto per ottenere un risultato positivo". Il Sivasspor la motivazione ce l’ha chiara in testa. Cofie - un passato in Serie A con Genoa, Chievo e Carpi - ha anche un bel ricordo del Franchi. "Ho giocato tanti anni in Italia, qui a Firenze ho pure segnato con il Chievo, anche se poi abbiamo perso 2-1. Oggi rappresento il Sivasspor, venire qui a giocare mi dà una grande emozione, è la prima volta che torno a giocare in Italia dopo cinque anni. Non abbiamo paura, solo rispetto per la Fiorentina".

Il campionato turco è ripreso solo da pochi giorni dopo lo stop per il terremoto. "Fisicamente stiamo bene anche se siamo stati un po’ fermi. La prima partita dopo la pausa è andata male, ma fisicamente e mentalmente stiamo bene. Abbiamo studiato la Fiorentina, è una squadra importante". Fra i viola c’è anche un caro amico come Duncan. "Ancora non l’ho sentito, siamo concentrati sulla partita. Ci saluteremo prima e dopo la gara".

Ale. La.