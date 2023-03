Club Sportivo rilancia Un progetto di qualità

Il Club Sportivo Firenze, guidato dal presidente della Polisportiva Antonio Mollica, punta forte sul settore tennis che è stato rinforzato con istruttori di qualità. Lo staff tecnico è composto dai maestri Barbara Romanò (ex numero 74 del ranking mondiale), Massimiliano Fallani (direttore tecnico) e Flavio Riggio, con i loro collaboratori Riccardo Bonelli, Federico Oldani e Niccolò de Vico preparatore atletico. E’ stata da poco inaugurata la Scuola Tennis che sta ottenendo un notevole successo, come dimostra la presenza attuale di circa 130 iscritti di ogni fascia di età.

"Sono state formate - afferma il presidente Antonio Mollica - quattro squadre che militano nel campionato D3 (la under 12 femminile, la under 14 maschile e due under 16 maschili), secondo un progetto agonistico che ha già consentito ad alcuni giovani atleti del vivaio di raggiungere, partecipando anche a tornei sia nazionali che internazionali, ottimi livelli di classifica. Tutto questo ha contribuito al rinnovamento della Sezione Tennis del Club sportivo Firenze, allo scopo di mantenere viva, insieme alle altre Sezioni che sono calcio, ciclismo, motociclismo, palestra, podismo, tamburello, l’attività di una Polisportiva che, certo non per caso, esiste da più di 150 anni. Al Club Sportivo si lavora sempre con lungimiranza e un processo di ammodernamento delle strutture, realizzato insieme al Comune".

La sezione tennis è situata nel verde del parco delle Cascine, con ingresso dal viale del Visarno, parcheggio interno e club house. E’ dotata di due campi in terra rossa che in inverno vengono coperti e di un campo da singolare in manto sintetico. In più, da un paio di anni, è nella disponibilità dei soci e dei maestri un campo in terra rossa presso la Scuola di guerra aerea di Firenze. La Sezione organizza tornei, femminili e maschili, sociali e di altro genere, che coinvolgono soci e giocatori di tutti i livelli. Si avvale della collaborazione di un gruppo di istruttori di esperienza e professionalità, sempre pronti a soddisfare le esigenze dei giocatori: dall’apprendimento iniziale all’allenamento specifico, in particolar modo rivolto a giovani.

Francesco Querusti