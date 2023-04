Classica dilettanti con 188 iscritti a Mercatale Valdarno

Grande attesa per la classica dei dilettanti élite e under 23, la 61^ Coppa Fiera Mercatale Valdarno-Memorial Massimiliano Parenti, in programma domani martedì nella località valdarnese. Gli iscritti sono 188 di 30 società con molti dei più forti esponenti nazionali della categoria. La gara seguita anche dal c.t. azzurro Marino Amadori è lunga km 155,5 con 9 passaggi sulla salita di Caposelvi e nel finale quella di Poggio S.Marco a 6 km dall’arrivo in salita di via Verdi. L’ultima edizione si svolse nella primavera del 2019 quando s’impose Matteo Sobrero. Organizza la Polisport 2000.