Ciclomercato I fiorentini Migheli e Luci alla Monsummanese

Primi colpi nel ciclomercato per la stagione 2024. Due allievi fiorentini tra i più bravi della categoria, il campione toscano in linea Gerolamo Manuele Migheli e Matteo Luci, hanno raggiunto l’accordo con la Polisportiva Monsummanese, società per la quale l’anno prossimo debutteranno come juniores.

Migheli nella stagione in corso ha vinto 6 gare e tra due settimane, il 2 luglio a Quarrata, difenderà il titolo nel Campionato toscano.

Luci invece non ha ancora vinto quest’anno, e vanta due secondi posti e diversi altri piazzamenti.