Ciclocross: si cambia Il Trofeo Città di Firenze trasferito all’Autodromo

Si sposta dal Parco dell’Argingrosso, nel quartiere Isolotto a Firenze, all’autodromo del Mugello a Scarperia, il terzo Trofeo Città di Firenze, gara internazionale di ciclocross prevista per mercoledì 1 novembre. Uno spostamento per i lavori al parco fiorentino che limitano lo spazio occorrente, così la società organizzatrice del Trofeo, la Virtus VII Miglio di Settimello, presieduta da Paolo Traversi, ha deciso di allestire la gara all’interno dell’Autodromo in un apposito terreno, grazie alla disponibilità dei dirigenti dell’impianto di Scarperia.