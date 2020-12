Firenze, 30 dicembre 2020 – Una gara in Toscana, aprirà la stagione delle prova nazionali ed internazionali previste in Italia nel 2021. Sarà il Gran Premio della Liberazione Città di Massa a Turano il 25 aprile. In Toscana prevista inoltre un’altra gara nazionale il 18 agosto, la Coppa Pietro Linari a Boego a Buggiano, mentre l’unica internazionale si correrà il 12 settembre a Montignoso, ovvero il Trofeo Francesco Buffoni. Questo il programma completo in Italia delle prove nazionale ed internazionale ad oggi.

APRILE: 25 Gp Liberazione Città di Massa a Turano

MAGGIO: 9 S.Martino Lupari Veneto; 16 La Piccola Sanremo a Sovizzo Veneto; dal 30/5 al 1/6 Giro del Friuli.

GIUGNO: 6 Gp dell’Arno Lombardia; 19 Gp Eccellenze Valli del Soligo Veneto cronosquadre; 20 Trofeo Dorigo Veneto; 24-27 Giro di Basilicata.

LUGLIO: 4 Campionato Italiano; 11 Challenge Otelli Lombardia; 17 Campionato Italiano crono; 25 Gp Sportivi Loria Veneto; 31 Extra Giro Romagna;

AGOSTO: 1 Extra Giro Emilia Romagna; 18 Coppa Linari a Borgo a Buggiano; 22 Gp DMT Lombardia; 28 Trofeo Comune Vertova Lombardia; 29 Trofeo Paganessi Lombardia

SETTEMBRE: 2-5 Giro Ciclistico della Lunigiana; 8 Campionato Europeo crono a Trento; 10 Campionato Europeo strada a Trento; 12 Trofeo Francesco Buffoni a Montignoso; 21 Campionati del Mondo Crono Belgio; 25 Campionati del Mondo in linea Belgio.

OTTOBRE: 9 Campionato Italiano Cronosquadre.

