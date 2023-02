Ciclismo, si apre la stagione dilettanti. Panoramica sulle squadre toscane 2023

La Pol. Tripetetolo di Lastra a Signa

Firenze, 22 febbraio 2023 - Una classica nazionale la 36esima Firenze-Empoli seguita 24 ore dopo dal circuito a Torre di Fucecchio, le prime due gare della stagione dilettanti in Toscana nel prossimo fine settimana. Saranno in 200 di 34 squadre, coloro che si sfideranno per il prestigioso successo sul traguardo di via Carraia a Empoli. Il via alle 11,50 dal Piazzale Michelangelo e 149 i km da percorrere in questa corsa dotata del Memorial Renzo Maltinti morto nell’ottobre scorso e fondatore della gara con Paolo Marcucci nel 1987. La stagione 2023 propone undici team dilettanti toscani. Gli atleti più attesi De Felice F., Crescioli L., Nencini, Dati, Magli L., Garibbo, Cataldo, Butteroni, Oioli, Moro, Bozicevich, Mosca. Una stella in meno per Fiaschi, Regnanti, Demiri, Acco, Piccolo, Carollo, Fabbri, Draghi, Donati, Portello, Zanetti. Tra i giovani occhio a Bartalesi, Cozzani, Salomone, Staccioli, Bennati (nipote del ct azzurro). Infine tra gli atleti stranieri, Gomez, Stedman (già a segno in Africa), Tyler, Hoeks, Camargo.



LE SQUADRE TOSCANE 2023

ETRURIA TEAM SESTESE: Ciancagli, Costagli, Donati, Gialli, Ravallo, Rossi, Salomone, Di Luigi, Panichi. Ds Parenti.

Q36.5 CONTINENTAL: Oioli, Mosca, Portello, Sandri, Stedman, Hamza, Efrem, Nahom, Kudus, Martinez, Huertas, Molina Gil. Ds Nieri.

U.C. PISTOIESE: Camargo (Col.), Sulaj, Falchi, Vignoli, Poli, Fattorini, Princiavalle, Giorgi, Luciani. Ds Maggiore.

FUTURA TEAM: Fabbri, Orlandi, Buti, Fermanelli, Benedetti, Pink, Cioni, Caferri. Ds Chioccioli.

MALTINTI BANCA CAMBIANO: Butteroni, Catarzi, Ciafardini, Cristalli, Di Felice, Draghi, Hoeks (Ol.), Moro, Staccioli. Ds Scarselli-Antonini.

MASTROMARCO SENSI NIBALI: Arzilli, Bennati, Bozicevich, Crescioli G., Crescioli L., Frius, Dati, Magli L., Simeoni, Venturini, Tyler (GBR), Galletti. Ds Balducci-Dal Canto.

HOPPLA’ PETROLI FIRENZE: Nencini, Fiaschi M., Bruno, Rizza, Baroni, Regnanti, Manenti, Gatti, Acco, Piffer, Montanari, De Lisi, De Toffol, Tedeschi, Piccolo, Gomez (Col.). Ds Provini-Quadrini.

TRIPETETOLO: Allori, Biancolini, Riccardi, De Vita, Bartalesi, Serni, Gheri, Gavilli G., Mele, Morea, Mazza, Novani, Viviani. Ds Dinucci-Marchesini-Masiani.

PARKPRE IKJ SPORT: Bigalli, Coltelli, Franchini, Morelli, Minissale, Nicolucci, Demiri, Oliboni, Salvadori P., Salvadori D., Troia, Magalotti. Ds Luddi.

MG KVIS COLORS FOR PEACE: Carollo, Martinelli, Mearelli, Bruce, Mazzucco, Silenzi, Spada, Gavilli, Casini, Di Felice M., Ben Granger (GBR). Ds Frizzo-Fuochi.

GRAGNANO LA SEGGIOLA: Cataldo, Niccoli, Senesi, Angiolini, Galigani, Boschi, Ninci, Nollet (Bel.), Garibbo, Chiarucci, Giusti, Zanetti, Cozzani. (Ds Conti-Massini).