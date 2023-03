Ciclismo: L'umbro Scappini non perdona in volata sul circuito di Calenzano

La vittoria di Samuele Scappini a Calenzano (Foto R. Fruzzetti)

Calenzano,12 marzo 2023 - Dopo il secondo posto nella gara di apertura della stagione a Cerbaia di Lamporecchio, il forte e brillante juniores umbro Samuele Scappini è salito sul gradino più alto del podio al termine del Memorial Paolo Baicchi sul circuito del Colle e degli Assi a Calenzano. Ben spalleggiato e lanciato dai compagni di squadra, il diciottenne del Team Fortebraccio ha messo in fila un gruppo di una trentina di corridori rimasti al comando della gara al termine dei 22 giri di 3,500 ciascuno. Un circuito non facile quello di Calenzano, ma la gara fiorentina non ha fatto registrare veri e propri tentativi di fuga anche se sono stati diversi quelli che hanno provato. A due giri dalla conclusione sembrava essere la fuga buona quella proposta dal livornese Creatini, Gabelloni, Giannelli e Brunori, ma il gruppo ha chiuso dopo 4 km ed al suono della campana che annunciava l’ultimo giro, era il Team Fortebraccio ad assumere il comando delle operazioni in testa al gruppo.

Anche l’ultimo disperato tentativo di Rocchi era annullato e quindi con l’arrivo in leggera salita era Scappini a schizzare in testa per andare a cogliere con sicurezza la vittoria nei confronti del bravo pistoiese Stefanelli e dell’aretino Failli. Il vincitore, campione Italiano di ciclocross, si conferma un giovane completo, ed eccellente velocista. Alla gara hanno preso parte 110 juniores di 15 formazioni. Domenica prossima ideata all’ultimo momento ci sarà a Calenzano al mattino un’altra gara juniores, ma su di un percorso diverso con partenza alle 9,30.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Samuele Scappini (Team Fortebraccio) Km 77, in 1h50’, media km 42; 2)Andrea Stefanelli (Pol. Monsummanese); 3)Alessandro Failli (Casano Matec); 4)Simon Gottstein (Team Franco Ballerini); 5)Rolando Joann (CPS Professional); 6)Christian Di Prima (Vangi Sama Il Pirata); 7)Mattia Maioli (Team Franco Ballerini); 8)Riccardo Lorello (Regia Congressi Seiecom); 9)Alex Stella (Casano Matec); 10)Tommaso Bambagioni (CPS Professional).