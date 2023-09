Ciclismo, tutto pronto a Rignano sull'Arno per la classica juniores

Rignano sull’Arno, 25 settembre 2023 - Martedì 26 settembre si chiude a Rignano sull’Arno la stagione ciclistica degli juniores in provincia di Firenze. E come avviene da 24 anni sarà il Trofeo Industria Commercio e Artigianato Rignanese a porre il sigillo all’annata grazie all’impegno di Stefano Galli e di David Bettini che guida il Comitato Organizzatore con il patrocinio del Comune e l’organizzazione tecnica affidata alla società pratese Cipriani & Gestri. La corsa sarà valevole anche per la 64esima Coppa Piero Mugnaioni e per i Memorial Orazio Mistretta e Leonardo Tani.

Confermato il percorso ormai conosciuto e collaudato, lungo 104 chilometri. In avvio dopo il ritrovo presso il Circolo Arci in Piazza dei Martiri (il via alle 14,30) sarà percorso per 10 volte il circuito di 8 km e mezzo da Rignano a S.Clemente, Ponte Nuovo, Pian dell’Isola per tornare a Rignano. Dopo i 10 giri il tratto in linea di 19 chilometri da Rignano verso Le Corti (gran premio della montagna) percorrendo la dura salita del “Bombone”. Quindi la discesa e l’ultimo tratto pianeggiante per tornare in leggera salita al traguardo di Rignano.

Sono 200 gli juniores iscritti con tutti i toscani e 27 squadre (diverse delle quali arrivano come al solito da fuori regione) e tra i presenti il Campione del Mondo ed Europeo su pista Luca Giaimi, vincitore in Toscana quest'anno del Giro della Valdera a tappe. Un altro immenso successo per la classica rignanese di chiusura vinta nel 2022 da Andrea Noviero Raccagni.