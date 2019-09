Firenze, 6 settembre 2019 - Sarà ancora Campi Bisenzio con il tradizionale cronoprologo di 2 Km e 200 metri nel centro storico, a ospitare oggi pomeriggio la partenza del 24° Giro della Toscana-Memorial Michela Fanini, la gara a tappe femminile che si concluderà domenica a Pescia, già traguardo finale della manifestazione nel 1994, quando la compianta Michela Fanini conquistò il Giro Rosa.

Una rassegna premondiale sulle strade della Toscana con la presenza di 166 cicliste e 25 squadre (di queste 17 straniere e 8 italiane provenienti da ben 28 Paesi, per quello che si presenta come un lungo weekend ricco di emozioni.

Oltre alla cronometro inaugurale è prevista sabato 7 settembre la tappa interamente in provincia di Lucca con partenza ed arrivo a Segromigno in Piano dopo il passaggio anche da Porcari. Domenica 8 settembre la novità con l’ultima frazione che scatterà da Lucca e si concluderà a Pescia in Piazza Mazzini. L’anno scorso ad imporsi nel Giro della Toscana e dopo ben 11 anni di astinenza, un atleta italiana, Soraya Paladin.

LE TAPPE: 6/9 Campi Bisenzio cronoprologo individuale Km 2,200; 7/9 Segromigno in Piano-Segromigno in Piano Km 133,6; 8/9 Lucca-Pescia Km 111,2.

LE SQUADRE AL VIA: Alè Cipollini, Astana Women’s, Conceria Zabri Fanini, Drops, Minsk Cycling Team, Tre Colli Chirio-Pro Cycling Team, Naz. Russia, Naz. Sudafrica Women’s, Naz. Ucraina, Naz. Israele, Rappresentativa Veneto, Team Illiminate, BTC City Ljubljana, Born To Win, Dukla Praha, Eneicue Womens Cycling, Eurotarget Bianchi-Vittoria, Mat Atom Deweloper, Servetto-Piumate-Beltrami TSA, Team North Cycling, Top Girls, Fassa Bortolo, Aromitalia Basso Bikes Vaiano, Wnt-Rotor Pro Cycling Team, Tkk Pacific Nestle Fitness Cycling, Valcar Cylance.