Firenze,15 Aprile 2020.- Ormai appare certo il nuovo calendario delle grandi gare a tappe, e domani, giovedì 16 aprile, con la conference call indetta dall’Unione Ciclistica Internazionale, ci potrebbe essere l’ufficialità. Il Tour de France dal 29 agosto al 20 settembre, il Giro d’Italia dal 3 al 25 ottobre, la Vuelta di Spagna a novembre. Questo lo scenario prospettato, al quale si aggiunge la settimana iridata con i Mondiali di Aigle in Svizzera previste dal 20 al 27 settembre. Se il quadro prospettato verrà ufficializzato si apre un altro scenario, quello dell’inserimento in calendario delle altre gare in Italia e fuori dai confini nazionali, ad iniziare dalla classiche del Nord-Europa.

Restiamo alle corse che interessano la Toscana. Per la “Strade Bianche” a Siena si è parlato del mese di agosto come del periodo propizio. Ci sono poi il Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano, la Tirreno-Adriatico che prevedeva le prime due giornate nella nostra regione con le tappe di Lido di Camaiore e Follonica. Per la Settimana Internazionale Coppi e Bartali l’ultima tappa era prevista con partenza ed arrivo a Prato mentre nel calendario originale il mese di settembre prevedeva il Giro della Toscana a Pontedera il giorno 16 e la Coppa Sabatini-Gp Città di Peccioli-Memorial Alfredo Martini il 17. Se verranno mantenute queste date, esse coincideranno con lo svolgimento del Tour de France. Staremo dunque a vedere come nascerà il resto del calendario ciclistico, una volta trovato il posto ai grandi Giri, e quali saranno le gare che resteranno in questa tribolata e sofferta stagione 2020, oppure saranno rimandate al 2021.