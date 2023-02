Ciclismo, la Regia Congressi Seiecoim Valdarno e le Frecce Tricolori

La squadra juniores e le Frecce Tricolori

Firenze, 12 febbraio 2023 - In piena preparazione la squadra juniores della Regia Congressi Seiecom Valdarno in vista della stagione 2023, è stata sorvolata dalle Frecce Tricolori presenti questa mattina sul cielo di Firenze. La squadra era al Piazzale Michelangelo per le foto di rito e questa volta in cielo un vero e proprio spettacolo. Poche le novità per la formazione in quanto degli otto atleti a disposizione dello staff tecnico, ben sei sono stati riconfermati dai dirigenti dopo l’ultima annata. I due nuovi sono Andrea Cristalli proveniente dallo Stabbia Ciclismo e Alberto Pinai che arriva invece dalla Fosco Bessi di Calenzano entrambi al secondo anno in categoria. Dopo il primo training camp ospiti della struttura Borgo degli Olivi a Ritorto in provincia di Livorno, la preparazione in vista del debutto a Calenzano il 5 marzo ha intensificato la preparazione. Dopo i vari test di valutazione funzionale effettuati presso l'Istituto di Medicina dello Sport e dell'esercizio della Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi diretta dal prof. Pietro Amedeo Modesti. La Regia Congressi Seiecom Valdarno come per la passata stagione, sarà affidata alla guida tecnica di Francesco Sarri e Fabio Frontani.



LA SQUADRA: Brogi Andrea, Cesari Simone, Cristalli Andrea, Franchi Samuele, Giannelli Alessio, Lorello Riccardo, Mercatali Valentino, Pinai Alberto.