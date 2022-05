Ciclismo, importanti incontri delle società per parlare del 2023

Firenze,7 maggio 2022 – Iniziativa importante ed utile quella promossa dalla Struttura Tecnica Regionale e dal Comitato Regionale Toscana in programma da martedì 10 maggio al 20 dello stesso mese. Si tratta di una serie di incontri con le società di tutte le categorie, dalle quali sarebbe utile che uscissero proposte che devono essere inoltrate al Settore Tecnico Nazionale entro il 23 maggio. Si parlerà infatti di Norme Attuative per la stagione 2023. Le riunioni tutte con inizio alle ore 21 saranno in parte a distanza ed alcune in presenza. A tale riguardo il coordinatore della Struttura Tecnica Regionale, Emilio Farulli, fa sapere che le società saranno informate più dettagliatamente con invio di e-mail. Questo il calendario degli incontri che ci auguriamo siano ricchi di proposte, con una partecipazione numerosa delle società.

MARTEDI’ 10 MAGGIO: Juniores (in presenza).

VENERDI’ 13 MAGGIO: Esordienti e allievi (a distanza).

MARTEDI’ 17 MAGGIO: Elite e Under n23 (in presenza).

VENERDI’ 20 MAGGIO: Società femminili tutte le categorie (a distanza).