Firenze,22 ottobre 2021 - Tra qualche settimana, si parla del mese di novembre ma la data di presentazione non è ancora nota, conosceremo il Giro d’Italia 2022 sul cui percorso filtrano le prime indiscrezioni e per la Toscana non sono buone. La nostra Regione infatti sarebbe esclusa dalla corsa rosa il prossimo anno, così come avvenne nel 2020.

Il Giro edizione n. 105 è in programma dal 6 al 29 maggio e pare confermata questa volta la partenza dall’Ungheria, che era stata prevista per il 2020 ma l’arrivo della pandemia fece saltare tutto. Ora sembra la volta buona con il Giro che resterebbe in Ungheria per i primi tre giorni, quindi riposo e trasferimento dell’intera carovana in Sicilia per un paio di tappe e due località gettonate sono Taormina e l’arrivo sull’Etna. Lasciata l’isola una tappa è prevista in Calabria (Crotone?), quindi Puglia, Campania, Molise (Isernia?), Abruzzo. Avvicinandosi alla Toscana il Giro sarà quasi sicuramente ospitato dall’Umbria e torna in ballo la cronometro Perugia-Foligno. Dall’Umbria sicuramente nelle Marche dove si parla di Jesi quale città candidata e quindi Emilia Romagna escludendo la Toscana. Questo pare essere lo scenario attuale, mentre la conclusione più probabile appare quella all’Arena di Verona con una cronometro. E intanto qualcuno sui social ha già scritto “Toscana senza Giro nel 2022”.