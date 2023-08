Ciclismo. Torna giovedì la gara giovanissimi a Casciana Terme

Casciana Terme, 22 agosto 2023 - Ancora un impegno organizzativo per la società ciclistica “Una Bici X Tutti” di Pontedera con in testa il presidente Claudio De Angeli e Federico Grassi.

In occasione della ricorrenza di San Genesio patrono della Città di Casciana Terme, si svolgerà giovedì pomeriggio 24 agosto, la tradizionale gara per giovanissimi (7-12 anni) solo delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. Oltre alla Coppa San Genesio in palio il Memorial Mario Rifiuti, con ritrovo previsto presso il Circolo La Vecchia Querce in via Magnani.

La prima batteria prenderà il via alle ore 16, mentre la conclusione della manifestazione attorno alle ore 18. Il circuito di Casciana Terme è lungo circa 700 metri, ed oltre a via Magnani (qui partenza ed arrivo), interessa via Manzoni, Viale Regina Margherita, via delle Terme, via Chiari, Largo Mazzini, via Pascoli. Sono iscritti 115 giovanissimi.

Antonio Mannori