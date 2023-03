Ciclismo: Domenica la gara per ricordare Alfredo Martini da Firenze a Sesto

La presentazione della gara in Palazzo Vecchio

Firenze,13 marzo 2023 - Ricordare un personaggio unico come Alfredo Martini che ha lasciato il segno nel cuore di tutti, con una gara tutta fiorentina con partenza dal Piazzale Michelangelo ed arrivo a Sesto Fiorentino, a 100 metri dalla casa dove abitava il grande saggio del ciclismo. La denominazione della corsa “Per Sempre Alfredo”, un segno di gratitudine e attenzione per ricordarlo sempre, nacque nel 2021 ad opera del Comitato di Sesto composto da Paoletti, Metti, Bessi, Sforzi, Mordini, Baldi. Domenica prossima 19 marzo sarà la terza edizione dopo i successi di Matteo Moschetti e dello svizzero Marc Hirschi l’anno scorso, entrambi in maglia Trek Segafredo. Il patrocinio della manifestazione della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, dei comuni di Sesto, Firenze e Calenzano, dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello.



La corsa è stata presentata nella Sala Macconi di Palazzo Vecchio, alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, dei rappresentanti dei Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano, Damiano Sforzi e Laura Maggi, Federico Ignesti per l’Unione Comuni del Mugello, Dimitri Bessi del Comitato Organizzatore, la figlia Silvia e il nipote di Alfredo Martini Matteo Miano, il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti. Nel corso della settimana le squadre (una ventina quelle al via tra le quali almeno tre Worl Tour) decideranno chi far scendere in gara in Toscana, 24 ore dopo la Milano-Sanremo e alla vigilia della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che scatterà da Riccione martedì 21 marzo.

Alla partenza della corsa fiorentina non mancheranno sicuramente alcuni big, oltre a diversi altri corridori di buon livello, desiderosi di mettersi in luce. Il ritrovo è previsto in mattinata al Piazzale Michelangelo a Firenze, con partenza ufficiosa alle 12, mentre il via ufficiale avverrà dal Lungarno Carlo Alberto Dalla Chiesa alle 12,10 in direzione Pontassieve. Dalla Valdisieve la corsa farà ingresso in Mugello per affrontare un paio di brevi giri nella zona di Scarperia, e più avanti la salita da Barberino di Mugello a Montecarelli, quindi la discesa verso il Lago di Bilancino per affrontare lo strappo del Cornocchio e proseguire verso Le Croci, la discesa su Calenzano per un primo passaggio dalla Collina (via Baroncoli), salita breve ma impegnativa, seguita da una discesa tecnica e insidiosa con alcuni tornanti davvero impegnativi.

Raggiunto il traguardo di Sesto Fiorentino posto in via Giuseppe Garibaldi nei pressi del Comune, i corridori transiteranno anche in via Giusti passando davanti alla casa dove abitava Alfredo Martini per affrontare due giri di 23 chilometri sulle strade dei comuni di Sesto e Calenzano e sempre con l’asperità della Collina prima della conclusione prevista dopo 190 km tra le 16,20 e le 16,50.