Ciclismo, Cerofolini e Luci i primi due leader del Memorial Cavorso

Firenze,18 aprile 2023 - Ottima apertura per la Challenge Memorial Tommaso Cavorso 2023 riservata agli esordienti del primo e secondo anno. La prima gara quella sul circuito di Pontassieve organizzata dall’Aquila Ponte a Ema e che ha permesso ai due vincitori Leonardo Cerofolini del Pedale Toscano nel 1° anno e a Lorenzo Luci del Velo Club Empoli di indossare le speciali maglie di primi leader della Challenge che accompagnerà la categoria esordienti fino al termine della stagione. Tra le prove in programma anche la gara in pista in occasione della prossima riunione al Velodromo Enzo Sacchi a Firenze prevista per mercoledì 10 maggio. A fare indossare le due maglie ai vincitori Cerofolini e Luci, è stato Marco Cavorso il babbo di Tommaso, presente anche il presidente del Comitato Regionale Toscana Saverio Metti. An.Mann.