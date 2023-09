Chianti Nord, Virgili super. Incisa incassa la cinquina

Uno splendido pomeriggio di sole ha illuminato la giornata inaugurale dl campionato di Prima categoria. Nella partitissima della prima giornata del girone D il Chianti Nord riesce ad espugnare il campo dell’Audace Galluzzo vincendo per 1-0. I meriti del successo sono da dividersi fra l’attaccante Virgili e l’allenatore Michelacci che a metà del secondo tempo ha indovinato i due cambi decisivi. Da ricordare il record di Claudio Michelacci che è alla decima stagione consecutiva sulla panchina del Chianti Nord. La rete decisiva è arrivata al 75’ con perfetta azione: Dosso riceve palla sul lato sinistro dell’area ed effettua un passaggio sul secondo palo per Virgili che in spaccata mette dentro. Da elogiare anche l’impegno e la pressione offensiva del Galluzzo che sfiora la rete in diverse occasioni.

Le fasi salienti della gara vedono al 5’ il Chianti Nord pericoloso con azione di Calamandrei e Fusi, ma il pallone vola sopra la traversa e per mezz’ora i bianco verdi impongono il gioco. Poi è il Galluzzo a salire di tono sfiorando il vantaggio con azione di Burgassi per Paoletti, ma il colpo di testa finisce alto. A inizio ripresa i locali avanti con Paoletti e gran tiro di Leporatti, parato da Magnelli e ancora con Ponziani che prima tira sopra la traversa e poi tenta un pallonetto senza successo. Ma vince il Chianti Nord, con una squadra quadrata e gli inserimenti in campo determinanti di Fiumi e Virgili. Nel finale pressing del Galluzzo con poca incisività.

Negli altri risultati del girone D di rilievo la rotonda vittoria dell’Incisa per 5-0 sul Pratovecchio, con 4 reti di uno scatenato Massa e gol di Bencivenni. Molto bene il San Clemente che batte 3-1 il Belmonte con doppietta di Tonielli e gol di Ciullini, a segno Olivieri per gli ospiti. Pareggio a reti inviolate far Cubino e Reggello con poche occasioni di rilievo. In parità per 1-1 Pian di Scò-Casellina, con gol dei fiorentini di Butera. Vince 1-0 con merito lo Sporting Arno contro la Castelnuovese. Cade la Rignanese sconfitta 5-1 a Bibbiena.

Nel girone C finiscono in parità, entrambe per 2-2, le partite più importanti: Barberino Tavarnelle-Quarrata (doppietta di Cubillos per i locali) e Sancascianese-Casale Fattoria, al termine di sfide veramente spettacolari ed emozionanti. Il Castello batte 2-0 il Barberino Mugello con doppietta di Guerrini. Parte bene il Calenzano che supera 1-0 il Novoli, a decidere è la realizzazione di Ghelli. Cade inaspettatamente il Cerbaia sconfitto 2-1 a Jolo.

Francesco Querusti