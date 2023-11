Chianti Nord, piccole promesse. Scuola calcio con 50 bambini

Chianti Nord, che bella nidiata di giovani calciatori. La società di Strada in Chianti (comune di Greve) è un piccolo paese, dove però grande è la passione per lo sport e il calcio in particolare. Il sodalizio neroverde, guidato dal presidente Andrea Pucci, vanta la squadra dilettanti in Prima categoria e un promettente gruppo di giovani calciatori dall’anno 2013 al 2018. Sono oltre 50 i bambini iscritti alla Scuola calcio che svolgono attività sul nuovo campo in erba sintetica e per il Chianti Nord è un numero di rilievo con la società che è un punto di riferimento per il territorio.

"Per il nostro club e per il paese - precisa il presidente Pucci - l’attività giovanile è un fiore all’occhiello, sia per l’aspetto sportivo che per quello aggregativo. Teniamo molto alla crescita dei ragazzi in un ambiente sano, con i valori educativi e sportivi. Molto importante è la presenza di istruttori capaci che svolgono il ruolo con passione dedicandosi con impegno e sacrificio. Voglio ricordare il grande personaggio Enzo Forzieri, dirigente del Chianti Nord che ci ha lasciato da poco, ma è rimasto nel cuore di tutta la società e gli sportivi. Anche lui credeva molto nei giovani".

Inoltre Pucci rende noto una nuova iniziativa: "Abbiamo un progetto di unione fra i settori giovanili e le scuole calcio di Grevigiana, Chianti Nord e San Polo, con il supporto del Comune di Greve. Mentre le prime squadre continuerebbero tutte a giocare sotto la bandiera del proprio paese. L’obiettivo è realizzare l’Accademia del Chianti, perchè l’unione fa la forza. Se gli accordi andranno a buon fine creeremo una nuova realtà per dare maggiore crescita e qualità alle squadre e a tutto il comprensorio, senza dimenticare l’aspetto sociale. Fra gli altri obiettivi un miglioramento dell’impiantistica e siamo in attesa del nuovo impianto di illuminazione che ci permetterà di disputare nel migliore dei modi gli allenamenti e i tornei estivi. Ringrazio il Comune per le migliorie al campo sportivo".

Questi gli allenatori delle squadre giovanili del Chianti Nord. Anno 2013: Leonardo Bini e Massimo Toniazzi. Anno 2014: Stefano Alessi. Anno 201516: Alessandro Ciollini. Anno 201718: Andrea Pucci.

Francesco Querusti