Chi cerca di salire e chi di non lasciare Giornata di verdetti per tutti i gironi

Giornata di verdetti nelle partite odierne di playoff e playout di Prima e Seconda categoria. Terminati i campionati adesso le squadre si giocano eventuali promozioni alla serie superiori e le ulteriori retrocessioni negli incontri di spareggio, tutti in gara unica e tutti con inizio oggi alle 16. In caso di parità dopo i tempi regolamentari e i supplementari non si tireranno i calci di rigore, ma risulterà vincitrice la società meglio piazzata in campionato.

PRIMA CATEGORIA

Nel girone D la semifinale playoff si giocherà allo stadio dell’Isolotto, in via Pio Fedi, tra Novoli e Sancascianese. La vincente incontrerà il Barberino Tavarnelle, già finalista in virtù della forbice di dieci punti sul Cerbaia.

Nel girone E queste le partite dei playoff: Audace Galluzzo-Bibbiena allo stadio Guidi del Galluzzo e Settignanese-Cubino al Romagnoli a Coverciano. Nei playout del girone D in campo Sporting Arno-Gallianese, all’impianto di Badia a Settimo. Nel girone E si sfidano per la salvezza Castelnuovese-Ambra, allo stadio di Castelnuovo dei Sabbioni.

SECONDA CATEGORIA

Nel girone I queste le due partite delle semifinali playoff: Albereta San Salvi-Grevigiana che si disputa in via di Villamagna a Firenze; Sambuca-Santacroce Cuoiopelli al Fratelli Palagi di Sambuca.

Nel girone G ecco le due sfide playoff: Club Sportivo Firenze-La Pietà, sul campo del Barco in via Corelli a Novoli; Daytona-Poggio a Caiano che si gioca allo stadio Ballerini a Campi Bisenzio.

Nel girone H già vincitore dei playoff il Reggello per la forbice dei dieci punti sulla terza. Nei play out del girone H si incontrano Albereta 72-Santa Brigida sul campo di Pelago.

Nel girone I queste le gare dei playout: Santa Maria-Florence e Sancat-Atletico Impruneta.

Nel girone G sfida retrocessione fra Prato Sport-Sporting Seano.

Francesco Querusti