Challenge, che rimonta Primo round a Il Bisonte

IL BISONTE FIRENZE

3

CUNEO G. S. BERNARDO

2

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 8, Sylves 5, Herbots 24, Guiducci 4, Van Gestel 7, Panetoni (L1), Knollema, Adelusi 5, Graziani 11, Nwakalor 9, Lapini (L2) ne, Kosareva ne, Malinov 1. All. Parisi.

CUNEO GRANDA S BERNARDO: Kuznetsova 17, Drews 3, Klein Lankhorst ne, Cecconello 3, Caravello (L1), Agrifoglio ne, Szakmáry 13, Gicquel 18, Magazza ne, Signorile 2, Hall 13, Caruso 2, Diop, Gay (L2) ne. All. Bellano.

Arbitri: Piperata – Saltalippi.

Parziali: 22-25, 25-19, 19-25, 25-19, 15-10.

Note, durata set: 24’, 26’, 26’, 28’, 16’; muri punto: Il Bisonte 12, Cuneo 12; ace: Il Bisonte 7, Cuneo 2

Spettatori: 274.

Per la terza volta in tre confronti stagionali, serve il tie break per assegnare la vittoria fra Il Bisonte Firenze e Cuneo Granda San Bernardo: nella serata dedicata alla memoria di Julia Ituma, difficilissima dal punto di vista emotivo per molte delle giocatrici in campo, sono le bisontine ad aggiudicarsi gara uno dei playoff di qualificazione alla Challenge Cup, con una rimonta da 1-2 che serve anche per interrompere la striscia di sette sconfitte consecutive. Mercoledì sera si giocherà gara due a Cuneo, e con un’altra vittoria la squadra di Parisi si qualificherà per la fase successiva di questo percorso, mentre in caso di ko si tornerà a Palazzo Wanny domenica prossima per la bella.

Un segno del destino che il premio di MVP sia andato a Emma Graziani, una delle bisontine più legate a Julia Ituma, protagonista di una prestazione da 11 punti con 2 ace e ben 7 muri vincenti, ma a trascinare il gruppo ci ha pensato anche capitan Herbots con i suoi 24 punti ben distribuiti lungo tutta la partita.

"Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno - le parole di coach Parisi -, siamo contenti di aver portato a casa una partita che è stata difficile dall’inizio alla fine. Come abbiamo detto prima del match, resettiamo tutto e cerchiamo di capire cosa si può migliorare nel giro di due giorni: è un peccato perché la squadra lavora bene in settimana, ma poi quando due o tre situazioni non vanno bene cadiamo nel baratro e perdiamo la lucidità".