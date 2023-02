CF Pelletterie in ritmo Francavilla si arrende

Splendido momento per il calcio a 5 in rosa targato CF Pelletterie. La squadra di Scandicci, con una serie di ottimi risultati, sta occupando da neopromossa, la sesta posizione in classifica nel massimo campionato di serie A femminile. Ultimo successo, il più clamoroso, quello di domenica scorsa quando la squadra del presidente Fanfani ha vinto 3-2 in casa dell’ex capolista Tiki Taka Francavilla. E’ stato un vero trionfo, con tutte le giocatrici in festa, consapevoli di aver compiuto un’impresa eccezionale. Coach Pamela Presto doveva rinunciare alle squalificate Pasos e Pia Gomez e a Mannucci, ma presentava una squadra organizzata e decisa. Il primo tempo finiva sullo 0-0, con occasioni da ambo le parti. Al 4’ della ripresa eurogol di Brandolini all’incrocio dei pali che porta avanti il Pelletterie. Il Tiki Taka pareggiava al 12’ e al 17’ veniva battuto Pucci per il gol del sorpasso. Ma la gara non finisce qui e il CF Pelletterie con cuore e grinta al 19’ pareggia con un tiro all’angolino di Colucci per il 2-2. Il Tiki Taka accusava il colpo e il CF ne approfitta con Rivera che ruba palla e sigla il gol del 2-3 a pochi secondi dal triplice fischio. CF Pelletterie: Ciatti, Maione, Innocenti, Aterini, Iohannes, Cibecchini, Borghesi, Teggi (cap.), Brandolini, Pucci, Colucci, Rivera. Sabato 11 febbraio alle 21 il CF Pelletterie giocherà al palazzetto dello sport di Scandicci l’atteso match contro la capolista Bitonto.

Risultati 17 giornata: Lazio-Vip Tombolo 6-5; Falconara-Vis Fondi 7-1; Bitonto-Real Statte 4-1; Rovigo-Molfetta 5-1; Kick Off-Pescara 0-1; Tiki Taka-CF Pelletterie 2-3; Verona-Irpinia 5-1.

I marcatori di questa stagione del CF Pelletterie: Rivera 12, Pia Gomez 9, Teggi 6, Queiroz 4, Pasos 3, Maione, Brandolini e Colucci 3, Borghesi 2.

Classifica serie A femminile: Bitonto 44, Pescara 43, Tiki Taka Francavilla e Falconara 41, Kick Off 27, CF Pelletterie Scandicci 25, Lazio 24, Verona 21, Vip Tombolo e Rovigo 20, Molfetta 14, Irpinia 11, Real Statte 7, Vis Fondi 1.

F. Que.