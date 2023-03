Cev Cup, oggi il ritorno con Potsdam La Savino Del Bene a due set dal sogno

Due set per la semifinale. La Savino Del Bene Scandicci è a un passo dal penultimo atto della Cev Cup, ma per arrivarci deve superare indenne il ritorno dei quarti di finale: stasera alle 20 a Palazzo Wanny arrivano le tedesche dello Sport Club Potsdam, battute 3-0 nel match d’andata giocato una settimana fa in Germania, e quindi per eliminarle sarà sufficiente portare a casa due parziali. Certo, a questi livelli niente è scontato, e coach Massimo Barbolini non perde l’occasione di ricordarlo.

"Ci aspetta una partita complicata – spiega Barbolini – e non ci deve illudere la vittoria dell’andata perchè dopo i primi due set avremmo tranquillamente potuto ritrovarci sotto 2-0. Quello con il Potsdam sarà sicuramente un match difficile". In effetti sette giorni fa Scandicci ha dovuto sudare nei primi due parziali, chiusi ai vantaggi 29-27 e 26-24, per poi chiudere nel terzo 25-19: per questo servirà mantenere alta la concentrazione, con l’obiettivo di non sprecare troppe energie dopo il tie break vincente di domenica scorsa in campionato contro Milano e in vista di un’altra partita delicata come quella di domenica prossima contro Chieri.

La Savino Del Bene fra l’altro vuole allungare due strisce positive che la vedono imbattuta in assoluto da sette partite – ultimo ko il 25 gennaio in Coppa Italia contro Bergamo – e in Europa da ben diciassette match – ultima sconfitta nel marzo 2021 contro Conegliano in Champions -: di fronte si troverà un Potsdam reduce da tre sconfitte consecutive (compresa la finale di Coppa di Germania con lo Schwerin e lo scontro diretto per il primo posto in campionato con lo Stoccarda) e già battuto tre volte in tre precedenti ufficiali, ma occhio alla squadra di coach Hernandez, in cui all’andata si mise in luce soprattutto l’opposto ungherese Nemeth. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook della Savino Del Bene.