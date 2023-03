Cerbaia non si ferma, il Doccia va ko

Nel recupero del campionato di Prima categoria girone D il Cerbaia vince 2-1 a Sesto Fiorentino, in casa del Rinascita Doccia. Un’altra prestazione di valore per la squadra allenata da Riccardo Panati che conquista tre punti molto importanti per l’alta classifica. Il Cerbaia consolida il quarto posto con 43 punti a un solo punto di distacco dalla Sancascianese a quota 44, entrambe in zona play off. E domani pomeriggio sarà un super derby dalle mille emozioni, sul campo del Cerbaia che ospita la Sancascianese. E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni.

La partita di recupero ha visto andare in vantaggio il Cerbaia al 40’ con Francesco Lotti, pronta la risposta del Rinascita Doccia che pareggiava cinque minuti dopo con Paolieri. La svolta della partita al 76’ con Marchetti che segnava la rete decisiva (su calcio d’angolo di Calonaci) per la vittoria del Cerbaia. Sfortunata la squadra di casa che recrimina per alcune palle gol non concretizzate e un clamoroso palo colpito.

F. Que.