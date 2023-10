Cerbaia, l’ora del risveglio. Il Cubino dà spettacolo

Nel girone C del campionato di Prima categoria è il Cerbaia la super squadra della terza giornata. Il Cerbaia riesce nell’impresa di espugnare per 2-0 il campo del Quarrata e torna a sorridere dopo le prime partite un po’ sotto tono. Da ricordare che la formazione della Val di Pesa ha un forte potenziale con obiettivo programmato dei play off. Le segnature decisive, della società guidata dal presidente Luca Presciutti, sono state di Fontanelli e Calvetti e a fine gara è il momento di far festa per un risultato di valore per la classifica e il morale. Tre le squadre in testa alla classifica con 7 punti, ma nessuno a punteggio pieno. Sono Barberino Tavarnelle, Calenzano e Jolo a guidare le danze. Il Barberino Tavarnelle ha fatto sua la sfida col Banti Barberino di Mugello per 2-0 con reti di Oliva al 15’ del primo tempo e Ruffo al 92’ dimostrando un tasso tecnico superiore agli avversari. Il Calenzano ha vinto con merito 1-0 con gli Amici Miei, a decidere è Ghelli nella ripresa e ora il Calenzano sogna un campionato di vertice. I pratesi dello Jolo hanno battuto 1-0 l’Isolotto con mattatore dell’incontro Cantini, giocatore determinante. Nelle altre gare il Novoli è corsaro e passa 2-0 sul campo dell’Albacarraia a coronamento di una prestazione da incorniciare. Altra vittoria esterna della Ginestra sul campo della Sancascianese che ancora non ha trovato il passo giusto. Gambassi-Casale Fattoria finisce 1-0. A reti inviolate Atletica Castello-Csl Prato.

Nel girone D in testa a punteggio pieno solo l’Incisa a 9 punti. Ieri l’Ideal Club Incisa ha dimostrato forza di squadra e un gruppo unito rimontando lo svantaggio in una gara casalinga che si era messa in salita. L’Incisa aveva infatti chiuso in svantaggio per 1-0 il primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa si scatenavano mettendo a segno tre reti di ottima fattura, al termine di belle manovre di gioco, con Massa, Zerini e Masi. Al secondo posto della graduatoria c’è il Reggello che ha vinto 2-0 sul difficile campo del Levane, con gol di Francia e Peri, e per una neopromossa il valore è doppio.

Secondo anche il sorprendente Cubino che cala il poker con un fantastico 4-0 rifilato alla Castelnuovese. Due dei 4 gol del Cubino sono stati segnati nei primi dieci minuti di gioco da Marzoli e Ulivi, poi realizzano Schenone e Chiesi di tacco all’ultimo minuto. Bene il Bibbiena che batte 2-0 il San Godenzo, che era privo del bomber Curraj. Le reti del Bibbiena sono di Iacuzio e Terzi su rigore. Lo Sporting Arno vince 3-2 a San Clemente. Finiscono entrambe in parità per 1-1 le attese partite fra Galluzzo-Belmonte e Pratovecchio-Rignanese. Il Vaggio Piandiscò batte in rimonta il Chianti Nord che era passato in vantaggio con Virgili.

Francesco Querusti