Cerbaia-Ginestra finisce in parità Tensione in tribuna

CERBAIA

1

GINESTRA

1

CERBAIA: Bellomo, Cei (85’ Galli), Salucci, Fr. Lotti, C. Marino, Pecci, Di Tommaso (62’ Pesalovo), Calonaci, Calvetti, Marchetti, Pinzauti. A disp. Campolmi, Diene, Donzelli, S. Marino, Fe. Lotti, Bartolini. All. Panati.

GINESTRA: Parrini, Roselli (79’ Cultrona), Maggiorelli, Brotini (52’ De Cicco), Ferri, A. Melaccio, Geri, Giannelli, M. Melaccio (84’ Mannini), Mazzuolo (79’ Marlazzi), Panichi. A disp. Vincelles, Sanchana, Bagni, Verdi. All. Rizzo.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Marcatori: 41′ Di Tommaso, 70′ De Cicco.

CERBAIA - Finisce in parità a Cerbaia il derby con la Ginestra. Gara combattuta e ricca di emozioni, con scintille in tribuna fra le due tifoserie. In vantaggio i locali al 41’ su azione di Francesco Lotti e Calvetti, finalizzata da bomber Di Tommaso. Al 64’ splendida iniziativa di Calonaci per Pesalovo, gol è annullato per fuorigioco. La Ginestra non molla e pareggia al 70’ con De Cicco. Finale al cardiopalma con occasioni da entrambe le parti, ma finisce comunque 1-1.

F. Que.