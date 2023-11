Cerbaia, derby da sogno. Reggello e Incisa volano

In Prima categoria grande spettacolo calcistico e splendida coreografia nel derby Cerbaia-Sancascianese, giocato davanti a 400 spettatori. Le squadre sono entrate sul rettangolo di gioco insieme alle giocatrici delle formazioni femminili delle due società, per una iniziativa contro la violenza sulle donne, alla presenza dei due presidenti Luca Presciutti e Aldemaro Becattini, del sindaco Roberto Ciappi e del presidente del Comitato Toscana Figc-Lnd Paolo Mangini. I presenti sul campo si sono schierati dietro a una panchina rossa posta a centrocampo, con messaggio letto dal capitano del Cerbaia, Francesco Lotti, poi la consegna di una rosa rossa alle ragazze.

Il Cerbaia ha fatto sua la partita superando 2-1 in rimonta la Sancascianese. I gol: 50’ Ceccatelli, 60’ pareggia Enache e al 90’ Vignozzi, con un bel tiro di destro supera Minò e fa esplodere di gioia i tifosi del Cerbaia. Gara ben diretta da Eleonora Labate della sezione di Firenze.

Cerbaia: Hezami, Fr. Lotti, Fontanelli (59’ Vignozzi), Cei, Pecci, Pinzauti, C. Marino (68’ Zahouani), Orsolini, Calvetti, Maio, Enache (90’ S. Marino). All. Sacconi. Sancascianese: Minò, Ceccatelli, Casini, Migliorini, Corsinovi, Pratesi (86’ Masetti), Sandroni, Baravelli (74’ Ristori), Lumachi (74’ Petracchi), Magistri (82’ Fanfani) Morina. All. Falco.

La capolista Barberino Tavarnelle non va oltre il pari casalingo 1-1 contro il Gambassi. La Folgor Calenzano sale al secondo posto dopo aver vinto 2-1 sul campo del Quarrata con Ghelli giocatore decisivo. Lo Jolo è in forma e batte 2-0 l’Albacarraia. Larga vittoria della Ginestra che passa 5-1 sul campo del Castello. Netta vittoria del Csl Prato per 3-0 sul Novoli. L’Isolotto vince la prima gara stagionale 4-1 contro il Casale Fattoria. Parità fra Barberino Mugello e Amici Miei che termina 2-2 con reti dei mugellani di Cavicchi e Fioravanti, per gli ospiti doppietta di Vannucci.

Nel girone D in testa continua la marcia del Reggello che vince 4-2 sul campo del Chianti Nord. Seconda l’Incisa che batte 3-2 il Galluzzo con doppietta di Massa e gol di Bencivenni, per il Galluzzo Leporatti e Ponziani. Al secondo posto anche il Cubino che vince 1-0 a Pratovecchio con gol decisivo di Khodin, sotto la regia di mister Bonciani. Al quarto posto Sporting Arno e Belmonte entrambe vittoriose in rimonte e in trasferta, rispettivamente 4-2 a Pian di Scò e 3-1 a San Godenzo. Vantaggio di Camara e rimonta del Belmonte con gol di Matteo Bini, Olivieri e Maoggi. Il San Clemente vince a Rignano, la Castelnuovese passa 1-0 a Casellina.

Francesco Querusti