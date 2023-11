Cerbaia che non ti aspetti. Da 3-0 a 3-4: Novoli ko

In Prima categoria girone C la partita clou della giornata ha mantenuto le attese con gol, bel gioco e un finale al cardiopalma. Il Cerbaia vince in rimonta 4-3 sul campo del Novoli, con tanti ex Novoli nelle fila del Cerbaia fra cui l’allenatore Sacconi. Una partita incredibile, dalle mille emozioni, con il Novoli in vantaggio 3-0, poi si scatena il Cerbaia che in virtù di uno strepitoso secondo tempo ribalta il risultato e vince 4-3. I tre gol del Novoli sono realizzati al 37′ Vanni, 47′ Lorenzetti, 53′ De Tellis. Il Cerbaia ha risposto con questi gol: 58′ Di Tommaso, 67′ Maio, 78′ Enache, 88′ Maio. Le formazioni delle squadre.

Novoli: Fattori, Arrighi, Segoni, Bah, Castrogiovanni, De Tellis, Lorenzetti, Mata, Nigi, Proietto, Vanni. A disp. Bellini, Bandini, Duradoni, Faustini, Hajdari, Resano, Verdi. All. Lampredi.

Cerbaia: Hezami, Francesco Lotti, Vignozzi, Fontanelli, Zaouhani, Pinzauti, C. Marino, Orsolini, Di Tommaso, Maio, Enache. A disp. Donzelli, Piccini, S. Marino, Federico Lotti, Cei, Pecci, Calvetti. All. Sacconi.

Nelle altre gare il Barberino di Mugello subisce due rigori al 10’ e al 55’ e perde la gara 2-1 sul campo del Coiano Santa Lucia. I mugellani avevano ristabilito la parità con Nencini al 45’ e nella ripresa sono stati sfortunati colpendo un doppio palo con Nencini. Gran bel momento della Sancascianese che supera lo Jolo 2-0. Il Calenzano batte 2-0 l’Atletica Castello con doppietta di Ghelli al 15’ e 90’. Gambassi-Albacarraia 1-1, vantaggio ospite e pari locale con Fontanelli. Amici Miei-Barberino Tavarnelle a reti inviolate. Ginestra-Isolotto 1-0.

Nel girone D Torna a sorridere il Chianti Nord che batte con pieno merito 3-0 il Casellina. i gol: 10’ Fusi, 55’ Virgili, 82’ Frassineti. Il Chianti Nord di mister Michelacci è sceso in campo con: Magnelli, E. Russo, M. Fortunati, Piccini, Spiga, Pompeo, Frassineti (84’ Paoli), Fusi (72’ Papini), Fiumi, Bini (80’ Piazzini), Virgili (66’ Pesalovo). A disp. Canocchi, Danieli, N. Fortunati, Calamandrei, Cordini.

Continua la marcia del San Godenzo che vince 2-0 sul campo dello Sporting Arno con rigore al 36’ di Giannoni e raddoppio all’84 di Curraj. In parità il derby Reggello-Rignanese con vantaggio locale del bomber Focardi e pari ospite con Prunecchi. Il Cubino batte 3-1 il Vaggio Piandiscò in rimonta: prima Fantoni, poi il Cubino a segno con Conti, Marzoli e Chiesi. Castelnuovese batte Incisa 2-0 con doppietta di Lanzi. Galluzzo-Levane 1-1: vantaggio del Galluzzo con Bargioni e pari nel finale di Kuqi; il Galluzzo meritava la vittoria per il gioco espresso e le occasioni avute. Belmonte-Pratovecchio 1-1: Posarelli per i padroni di casa e pari ospite nel finale. San Clemente-Bibbiena 3-0.

Francesco Querusti