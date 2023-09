C’è la "Tazza d’oro" al Visarno Oggi all'ippodromo Visarno 'Cesare Meli' alle Cascine inizia la giornata inaugurale di corse al galoppo, con il celebre 'Premio Tazza d'Oro' come punto centrale. Sei corse di qualità con ricchi montepremi, e dieci convegni di galoppo in programma fino a ottobre. Trotto incluso. Un punto di riferimento per l'ippica toscana e italiana.