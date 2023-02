Cattolica Virtus stop Anche la Floria va ko

Nel campionato Allievi Regionali Elite il Tau Altopascio ha vinto in trasferta 1-0 sul campo dell’Arezzo, portandosi a nove punti di vantaggio sulla Cattolica Virtus che ha perso 4-2 a Lucca. La Sestese ha disputato una bella prestazione battendo 3-0 il Capezzano, mentre il Forte dei Marmi si è imposto per 4-3 sulla Floria dopo una partita ricca di emozioni con i fiorentini che escono dal campo a testa alta. A metà classifica hanno pareggiato 2-2 Scandicci e Sporting Cecina con equilibrio di valori, mentre lo Zambra ha vinto 2-0 sulla Lastrigiana. E’ finito 1-1 lo scontro tra le ultime in classifica Forcoli Valdera e Monteriggioni. La Pro Livorno Sorgenti batte 2-1 il Mazzola Valdarbia.