Castrovilli e la carica del gol: "Annullato, ma importante"

Gaetano Castrovilli sogna ad occhi aperti. Ieri il club viola lo ha voluto al fianco di mister Italiano nella conferenza stampa di presentazione della partita di questa sera contro il Braga. Pian piano vuole riprendersi tutto e oggi potrebbe arrivare anche il debutto personale in Europa con la maglia della Fiorentina. Il gol alla Juventus poteva chiudere il cerchio, ma Gaetano è contento lo stesso di averlo segnato: "Mi ha reso felice anche se è stato annullato, ma l’ho già accantonato perché ci aspetta una partita importante. Nelle ultime partite meritavamo qualcosa in più, ma adesso le parole non servono, contano i fatti. Qui in Portogallo abbiamo una grande occasione, vogliamo dimostrare di esserci".

Spazio poi a qualche considerazione sulla condizione fisica dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo: "Per l’infortunio che ho avuto l’aspetto mentale è stato importante. Mentalmente sto molto bene, non ho paura di fare contrasti o un intervento in scivolata. Il ginocchio lo sento stabile, sono felice di come abbiamo lavorato con lo staff sanitario ed anche i miei compagni li sento molto vicini".

