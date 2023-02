Castiglionese-Figline La sfida più importante Tronconi: "Vinciamo noi"

La partita che attira più delle altre nel prossimo turno del campionato di Eccellenza, senza ombra di dubbio è quella di sabato in programma al "Faralli" di Castiglion Fiorentino, fra la Castiglionese seconda, e la capolista Figline 1965. A nove giornate dalla conclusione del campionato, forte dei nove punti di vantaggio ma con una partita in più, la capolista Figline del tecnico Tronconi si appresta a vivere una partitissima fra le più portanti della stagione. Una sfida particolare dai risvolti psicologici e di classifica importantissimi per il futuro di questo girone "B" di Eccellenza.

Un big-match alla quale guarda con occhio attento anche l’altra squadra, la Colligiana seconda in classifica con gli stessi punti della Castiglionese. Tutti d’accordo nell’affermare che alla capolista per fare risultato servirà una vera e propria impresa. Ma quanto vale questa sfida. In casa Figline come si vive questa vigilia così particolare della stagione? "E’ la partita che può valere la sicurezza per il nostro prosieguo di campionato – puntualizza l’allenatore del Figline, Stefano Tronconi –. Con una vittoria acquisteremmo molta sicurezza considerando che il Figline dovrà effettuare poi il turno di sosta alla penultima di campionato. La Castiglionese è un’ottima squadra, giocando in casa è favorita. Dobbiamo contenere la loro forza d’attacco. Con pazienza e lucidità, dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto. Confido anche nell’aiuto del nostro pubblico. Un pareggio? "No, il Figline vuole vincere".

Giovanni Puleri