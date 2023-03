"Cari tifosi, io sono questo" Biraghi, lettera a Firenze

Cristiano Biraghi si racconta. Lo ha fatto tramite una lettera che ha scritto a se stesso e che è stata pubblicata dal sito ufficiale della Fiorentina. Un format nuovo, ma che il club viola ha già usato anche in passato. Un passo in più oltre la classica intervista. Un modo per sentirsi a proprio agio nel raccontarsi e farsi conoscere ancora di più dai tifosi. "Caro Cristiano, ti ricordi quando, appena nato, papà ti mise una maglia da calcio addosso? Quello è stato il primo passo della passione che poi ti è stata impressa da tutta la famiglia". Comincia così la lettera del capitano della Fiorentina. Da lontano, da un bambino che inseguiva un sogno calciando il pallone. "È una passione che poi è diventata sempre più importante ed impegnativa, visti gli allenamenti e gli impegni scolastici e le cose da far combaciare. In testa avevi sempre e solo il calcio".

I sacrifici da adolescente, le rinunce per preparare una partita. Tanti anche i momenti difficili, ricordati oggi dalla vetrina della Serie A e della Nazionale. "Tutto questo l’hai raggiunto grazie ai sacrifici e l’impegno, alla forza di volontà, alle critiche, alle volte che non sei stato accettato a livello calcistico o di persona, e grazie a quelle persone che ti hanno aiutato a risorgere quando stavi per mollare o quando il calcio ti stava mollando". Critiche che a Firenze conosce bene. Su di lui i tifosi sono perennemente divisi. Biraghi ci è abituato, sa di non piacere a tutti. Ma caratterialmente ne ha fatta la propria forza. Una cosa però tutti gliela riconoscono: l’orgoglio con il quale porta al braccio quella fascia così pesante. "Sappiamo cosa significhi la fascia da capitano della Fiorentina, che è stata di Davide. Il suo ricordo è indelebile".

Alessandro Latini