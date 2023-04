Capecchi, la rimonta più bella E Cherubini salta la finalissima

Al Match Ball Firenze vittorie dei due favoriti: Daniele Capecchi al maschile e Viola Turini al femminile del Torneo Open di pre qualificazioni Bnl Ibi 2023 con montepremi di 25.610 euro valido come 45ª edizione dei Campionati toscani assoluti. Più di 700 i giocatori al via, dalla quarta categoria ai 2.1, per conquistare i due posti per il Foro Italico.

Daniele Capecchi 2.1 si afferma su Manuel Mazza (2.1, Tc Viserba) in un match che ha visto un primo set 6-2 per il romagnolo grazie alla velocità di palla, poi Capecchi cambia gioco e si porta in parità nel secondo set 6-4, e nel terzo è più lucido e con un 6-1 conquista il titolo della manifestazione e quello assoluto regionale.

Nel femminile vince torneo e titolo assoluto toscano per rinuncia la numero uno Viola Turini (2.1 Tc Prato), infatti Diletta Cherubini (Match Ball Firenze) che è stata la prima a conquistare la finale e il pass per il Foro Italico, si è infortunata al termine dell’incontro vinto per 6-2, 7-6 con la numero due Sofia Rocchetti (2.1).

Nel doppio femminile è la coppia del Tc Park Calenzano Emma Martellenghi e Beatrice Stagno (5) a superare in finale il duo, numero 2, Claudia Giovine (Tc Italia) e Maria Vittoria Viviani (At Piombinese) per 7-5 6-3 e così le due atlete saranno protagoniste al Foro Italico. Così come nel maschile in una finale tutta toscana hanno guadagnato l’accesso alle pre quali di doppio la coppia fiorentina Daniele Capecchi 2.1 e Pietro Fanucci 2.5 che hanno sconfitto in finale il duo composto da Claudio Grassi e Augusto Virgili per 6-4 6-4.

Francesco Querusti