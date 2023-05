Canottieri fiorentini super Trionfo europeo under 19

Sul Lac du Causse a Brive la Gaillarde (Francia), dove ieri si sono conclusi i campionati europei di canottaggio under 19, insieme al tricolore sventola il giglio biancorosso. Quattro atleti della Canottieri Firenze sono infatti saliti sul podio. Medaglia d’oro per Giovanni Paoli e Giorgio Cecchini, capovoga e secondo carrello di uno spettacolare quattro senza, assemblato e allenato dal direttore tecnico Luigi de Lucia sul quale avevano trovato posto anche due vogatori della cugina Canottieri Limite: Leonardo Sostegni e Tommaso Laganà. Medaglia di bronzo per Cosimo Chiappi e Lorenzo Rasoli, anche loro capovoga e numero due di un altrettanto sorprendente otto, insieme a compagni di barca provenienti da altre società. Il quattro senza, che sabato era arrivato secondo in batteria alle spalle della Romania, ha fatto una gara perfetta, dal primo all’ultimo dei duemila metri. I nostri partivano bene, transitavano alla boa dei 500 metri al primo posto tallonati da Spagna e Ungheria attardate rispettivamente di 75 e 95 centesimi. L’Italia continuava ad imporre il suo ritmo ma dalle retrovie si faceva sempre più sotto la Romania, certa di poter agguantare e superare gli azzurri, come il giorno prima. Il finale è stato avvincente con due barche praticamente sulla stessa linea. La Romania attaccava furiosamente ma proprio nel rush i nostri hanno piazzato il colpo decisivo per soli 15 centesimi. A seguire Ungheria, Spagna, Grecia e Repubblica Ceca. I due fiorentini, altro fiore all’occhiello dello storico circolo del Ponte Vecchio, non sono nuovi ad avventure del genere. Paoli, appena sedicenne, vanta due bronzi un anno fa in Coupe de la Jeunesse sull’otto insieme a Cecchini, e 4 ori, 1 argento e 1 bronzo ai campionati italiani. Mentre Cecchini, 18 anni, oltre alla medaglia di Coupe, ha collezionato 8 ori, 1 argento e 2 bronzi tricolori. Altrettanto vibrante è stata la finale dell’otto con la partenza veloce degli azzurri; risalivano Repubblica Ceca e Francia ma l’Italia restava attaccata a meno di un secondo. Il finale era tutto dei cechi che si aggiudicavano la medaglia d’oro davanti alla Romania; terza l’Italia dopo aver fiaccato la resistenza della Francia.

Franco Morabito