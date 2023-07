Campionati Toscani Tre gare da brividi

Sulle pendici del Montalbano in provincia di Firenze con partenza dalla zona sportiva di Limite sull’Arno e conclusione a Castra per gli allievi ed a bivio Casenuove per juniores e dilettanti si disputano i tre Campionati Toscani della Montagna a cronometro organizzati dalla Asd Trip e dalla Pol. Tripetetolo di Lastra a Signa. Alle 9,30 la gara allievi; alle 13,30 tredici gli juniores al via con Lavorini a scattare per primo dalla pedana seguito; infine alle 15.30 la gara con 20 dilettanti élite e under 23.

An.Mann.