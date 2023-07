Campionati Toscani su Strada, Memorial Maurizio Bresci assegna titoli élite e under 23

La serie dei campionati toscani su strada 2023 si concluderà domenica 9 luglio a Galciana di Prato con il terzo Memorial Maurizio Bresci che assegnerà i titoli élite e under 23. Previsto un tracciato di 148 chilometri con 4 giri di un circuito di 37 chilometri con la salita da Seano a Carmignano e quella da Poggio a Caiano (zona sportiva) verso Carmignano conosciuta come “La Corta“. Un percorso in grado di fare selezione anche se dalla salita finale all’arrivo ci sono 16 chilometri. La partenza alle 9,45; campioni uscenti Molini (élite) e Cantoni (Under 23).