Campionati Italiani, numeri record La prima tappa è un successo

Uno spettacolo avvincente che nello scorso fine settimana ha visto sugli spalti del Nelson Mandela Forum oltre 4 mila spettatori. In programma la prima delle tre prove del campionato italiano ChiantiBanca di serie A1, A2 e B, Trofeo San Carlo Veggy Good, organizzata dalla Ginnastica Il Poggetto di Firenze col patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze, che nei due giorni di gare ha visto impegnati oltre 600 atleti in rappresentanza di 72 squadre.

In pedana nella massima serie si sono sfidati ginnasti di altissimo livello come la campionessa europea Asia D’Amato e la vice Martina Maggio, entrambe in forza alle Fiamme Oro che gareggiano per la Brixia Brescia, vincitrice della Serie A1. Sul secondo gradino l’altra preannunciata protagonista Ginnastica Civitavecchia, e a seguire la sorprendente neo promossa Heaven. Ai piedi del podio la Ginnica Giglio di Montevarchi che ha salutato la sua atleta di punta, il caporal maggiore scelto dell’Esercito, Lara Mori, tra la commozione delle compagne e della sua allenatrice di sempre Stefania Bucci. Per la venticinquenne azzurra al corpo libero ai Giochi di Tokyo 2021 e plurimedagliata ai Giochi del Mediterraneo e in Coppa del mondo è stata l’ultima gara e non poteva scegliere momento migliore per chiudere davanti al suo pubblico che le ha riservato un applauso lungo e assordante.

"Di solito quando si arriva in fondo a un viaggio la malinconia prevale sull’entusiasmo – ha detto – ma io sono comunque felice perché ogni ricordo e ogni istante vissuto mi riempie il cuore". Ha passato quindi il testimone alla più giovane della sua squadra con una scultura offerta dall’associazione Mandela Forum rappresentata nell’occasione dal presidente Massimo Gramigni e dal direttore Giuseppe Malgeri. Fra gli uomini è arrivata la conferma da parte di Nicola Bartolini, iridato 2021 al corpo libero e argento europeo a squadre, e di Marco Lodadio, vicecampione del mondo agli anelli 2021. L’A1 maschile è stata vinta dalla Pro Carate con il capitano Yumin Abbadini; seconda la Virtus Pasqualetti Macerata con Andrea Cingolani e Paolo Principi, e terza per la Giovanile Ancona con il vicecampione d’Europa Lorenzo Casali.

Franco Morabito